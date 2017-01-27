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Смена руководства МИД в Германии не повлияет на отношения с Украиной - И.Климпуш-Цинцадзе

Киев • УНН

 • 9646 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что Германия продолжит поддержку Украины после смены руководителя Министерства иностранных дел и не изменит позицию относительно антироссийских санкций. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы должны точно понимать, что есть приоритеты у Германии, есть коалиционное правительство, которое имеет согласованную политику... И я не думаю, что позиция Германии каким-то образом изменится относительно санкций против РФ, о необходимости выполнения Россией всех составляющих безопасности Минского процесса... Не думаю, что это изменит нацеленность на то, чтобы достичь результата, учитывая все ограничения нормандской группы. Надеюсь на нормальный, продуктивный диалог с Германией, которая, безусловно, играет очень серьезную роль в обеспечении единства поддержки Европейского Союза в отношении Украины и, надеюсь, что она и дальше будет это делать", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, сегодня Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила мнение, что администрация президента США Дональда Трампа должна выяснить для себя возможности отмены санкций против РФ, а пока этого не произойдет, решений об отмене ограничительных мероприятий приниматься не будет.

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