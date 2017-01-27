Зміна керівництва МЗС у Німеччині не вплине на відносини з Україною - І.Климпуш-Цинцадзе

"Ми повинні точно розуміти, що є пріоритети в Німеччині, є коаліційний уряд, який має погоджену політику ... І я не думаю, що позиція Німеччини якимось чином зміниться щодо санкцій проти РФ, щодо необхідності виконання Росією всіх складових безпеки Мінського процесу… Не думаю, що це змінить націленість на те, щоб досягти результату, враховуючи всі обмеження нормандської групи. Сподіваюся на нормальний, продуктивний діалог з Німеччиною, яка, безумовно, відіграє дуже серйозну роль у забезпеченні єдності підтримки Європейського Союзу щодо України і, сподіваюся, що вона і далі буде це робити", - сказала І.Клімпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, сьогодні Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила думку, що адміністрація президента США Дональда Трампа має з'ясувати для себе можливості скасування санкцій проти РФ, а доки цього не станеться, рішень про скасування обмежувальних заходів прийматися не буде.