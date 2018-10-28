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СМИ: запуск китайской коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 прошел неудачно

СМИ: запуск китайской коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 прошел неудачно

Киев  •  УНН

 • 12455 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Китайская компания LandSpace не смогла успешно вывести на орбиту коммерческую ракету-носитель ZQ-1. Об этом сообщил в воскресенье Центральное телевидение Китая, передает УНН.

Запуск был осуществлен в субботу в 16:00 по местному времени (11:00 по Киеву) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). По данным телеканала, проблема возникла вскоре после отделения второй ступени. Компания-разработчик пока не уточнила причины неудачи.

“Мы по-прежнему считаем, что создание ракет-носителей — правильная корпоративная стратегия. Мы первая китайская компания, которая занимается строительством трехступенчатых ракет, — это уже большое достижение”, — прокомментировали в компании произведенный запуск.

ZQ-1 — трехступенчатая ракета диаметром 1,35 м и длиной 19 м, ее взлетная масса составляет 27 т при стартовой тяге 45 т. Ракета спроектирована для малых спутников: при выведении аппаратов на 500-километровую гелиосинхронную орбиту грузоподъемность ZQ-1 составляет 200 кг, однако при запуске на низкую околоземную — вдвое больше.

Китай активно развивает частное ракетостроение — данный сектор в стране насчитывает около 60 компаний. В мае этого года компания Lingtai Kongjian провела испытательный запуск первой в КНР коммерческой ракеты-носителя (серии One Space).

Как сообщал УНН, летом Китай запустил два спутника для тестирования новых технологий.

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