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ЗМІ: запуск китайської комерційної ракети-носія ZQ-1 пройшов невдало

ЗМІ: запуск китайської комерційної ракети-носія ZQ-1 пройшов невдало

Київ • УНН

 • 12456 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Китайська компанія LandSpace не змогла успішно вивести на орбіту комерційну ракету-носій ZQ-1. Про це повідомило в неділю Центральне телебачення Китаю, інформує УНН.

Запуск був здійснений в суботу о 16:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) з космодрому Цзюцюань (провінція Ганьсу, Північно-Західний Китай). За даними телеканалу, проблема виникла незабаром після відділення другого ступеня. Компанія-розробник поки не уточнила причини невдачі.

“Ми як і раніше вважаємо, що створення ракет-носіїв — правильна корпоративна стратегія. Ми перша китайська компанія, яка займається будівництвом триступеневих ракет, — це вже велике досягнення”, — прокоментували в компанії проведений запуск.

ZQ-1 — триступенева ракета діаметром 1,35 м і довжиною 19 м, її злітна маса складає 27 т при стартовій тязі 45 т. Ракета спроектована для малих супутників: при виведенні апаратів на 500-кілометрову геліосинхронну орбіту вантажопідйомність ZQ-1 становить 200 кг, однак при запуску на низьку навколоземну — вдвічі більше.

Китай активно розвиває приватне ракетобудування — даний сектор в країні налічує близько 60 компаній. У травні цього року компанія Lingtai Kongjian провела випробувальний запуск першої в КНР комерційної ракети-носія (серії One Space).

Як повідомляв УНН, влітку Китай запустив два супутники для тестування нових технологій.

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