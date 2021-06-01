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СМИ: ЕС вводит приложение для пользование гражданами блока услуг в режиме онлайн

Киев • УНН

 • 12003 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Брюссель решил ввести приложение — “цифровой кошелек” — для граждан стран — членов Евросоюза с целью получения ими безопасного доступа к ряду частных и государственных услуг в интернете с помощью единого сетевого идентификатора. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times, передает УНН.

СМИ: ЕС вводит приложение для пользование гражданами блока услуг в режиме онлайн

Детали

Европейское приложение будет надежно хранить платежные данные и пароли и позволит пользователям входить на сайты местных органов власти или оплачивать счета за коммунальные услуги, используя “единое удостоверение личности”, заявили эксперты, связанные с реализацией таких планов. В подобном электронном кошельке, доступ к которому можно будет получить с помощью, в частности, сканирования отпечатков пальцев или сетчатки глаза, будут храниться и официальные документы, такие как водительские права.

По словам участников проекта, использование приложения не является обязательным, но граждане, которые решат зарегистрироваться, получат “выгоду от сверхзащищенной цифровой экосистемы и большей гибкости”, идеально подходящей для жизни после пандемии.

Контекст

Новый идентификатор “станет цифровым двойником” европейца, отметил ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Как ожидается, нововведение заработает в полную силу примерно через год. Цифровой кошелек станет “простым, безопасным (средством доступа в интернете), защитит людей в сети”, — сказал один из экспертов. “У пользователей появится также возможность решать, какую информацию они хотят предоставить, в то время как Google и другие (технологические гиганты) лишают этого”, — добавил он.

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