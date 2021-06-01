ЗМІ: ЄС запроваджує додаток для користуваня громадянами блоку послуг у режимі онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Брюссель вирішив ввести додаток — “цифровий гаманець” — для громадян країн — членів Євросоюзу з метою отримання ними безпечного доступу до ряду приватних і державних послуг в інтернеті за допомогою єдиного мережевого ідентифікатора. Про це повідомляє у вівторок газета Financial Times, передає УНН.
Деталі
Європейське додаток буде надійно зберігати платіжні дані і паролі і дозволить користувачам входити на сайти місцевих органів влади або оплачувати рахунки за комунальні послуги, використовуючи “єдине посвідчення особи”, заявили експерти, пов’язані з реалізацією таких планів. У подібному електронному гаманці, доступ до якого можна буде отримати за допомогою, зокрема, сканування відбитків пальців або сітківки ока, будуть зберігатися і офіційні документи, такі як водійські права.
За словами учасників проекту, використання програми не є обов’язковим, але громадяни, які вирішать зареєструватися, отримають “вигоду від надзахищенної цифрової екосистеми і більшої гнучкості”, що ідеально підходить для життя після пандемії.
Контекст
Новий ідентифікатор “стане цифровим двійником” європейця, зазначив раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
Як очікується, нововведення запрацює в повну силу приблизно через рік. Цифровий гаманець стане “простим, безпечним (єдиним способом доступу в інтернеті), захистить людей в мережі”, — сказав один з експертів. “У користувачів з’явиться також можливість вирішувати, яку інформацію вони хочуть надати, в той час як Google і інші (технологічні гіганти) позбавляють цього”, — додав він.