ЗМІ: ЄС запроваджує додаток для користуваня громадянами блоку послуг у режимі онлайн

Деталі

Європейське додаток буде надійно зберігати платіжні дані і паролі і дозволить користувачам входити на сайти місцевих органів влади або оплачувати рахунки за комунальні послуги, використовуючи “єдине посвідчення особи”, заявили експерти, пов’язані з реалізацією таких планів. У подібному електронному гаманці, доступ до якого можна буде отримати за допомогою, зокрема, сканування відбитків пальців або сітківки ока, будуть зберігатися і офіційні документи, такі як водійські права.

За словами учасників проекту, використання програми не є обов’язковим, але громадяни, які вирішать зареєструватися, отримають “вигоду від надзахищенної цифрової екосистеми і більшої гнучкості”, що ідеально підходить для життя після пандемії.

Контекст

Новий ідентифікатор “стане цифровим двійником” європейця, зазначив раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Як очікується, нововведення запрацює в повну силу приблизно через рік. Цифровий гаманець стане “простим, безпечним (єдиним способом доступу в інтернеті), захистить людей в мережі”, — сказав один з експертів. “У користувачів з’явиться також можливість вирішувати, яку інформацію вони хочуть надати, в той час як Google і інші (технологічні гіганти) позбавляють цього”, — додав він.