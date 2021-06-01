ЗМІ: ЄС запроваджує додаток для користуваня громадянами блоку послуг у режимі онлайн

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 33186 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 115887 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 156475 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 140187 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 146406 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 101566 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 85202 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 191676 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88932 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 285232 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 73556 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 15235 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 28221 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 37038 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 53584 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 158000 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 191657 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 285217 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 451787 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 437291 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 9634 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34670 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40047 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40429 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41315 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

ЗМІ: ЄС запроваджує додаток для користуваня громадянами блоку послуг у режимі онлайн

Київ • УНН

 • 12003 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Брюссель вирішив ввести додаток — “цифровий гаманець” — для громадян країн — членів Євросоюзу з метою отримання ними безпечного доступу до ряду приватних і державних послуг в інтернеті за допомогою єдиного мережевого ідентифікатора. Про це повідомляє у вівторок газета Financial Times, передає УНН.

ЗМІ: ЄС запроваджує додаток для користуваня громадянами блоку послуг у режимі онлайн

Деталі

Європейське додаток буде надійно зберігати платіжні дані і паролі і дозволить користувачам входити на сайти місцевих органів влади або оплачувати рахунки за комунальні послуги, використовуючи “єдине посвідчення особи”, заявили експерти, пов’язані з реалізацією таких планів. У подібному електронному гаманці, доступ до якого можна буде отримати за допомогою, зокрема, сканування відбитків пальців або сітківки ока, будуть зберігатися і офіційні документи, такі як водійські права.

За словами учасників проекту, використання програми не є обов’язковим, але громадяни, які вирішать зареєструватися, отримають “вигоду від надзахищенної цифрової екосистеми і більшої гнучкості”, що ідеально підходить для життя після пандемії.

Контекст

Новий ідентифікатор “стане цифровим двійником” європейця, зазначив раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Як очікується, нововведення запрацює в повну силу приблизно через рік. Цифровий гаманець стане “простим, безпечним (єдиним способом доступу в інтернеті), захистить людей в мережі”, — сказав один з експертів. “У користувачів з’явиться також можливість вирішувати, яку інформацію вони хочуть надати, в той час як Google і інші (технологічні гіганти) позбавляють цього”, — додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45