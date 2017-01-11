СМИ обнаружили украинский след в выборах президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Издание Politico опубликовало свое собственное расследование о якобы вмешательстве украинской власти в избирательную кампанию президента США, передает УНН со ссылкой на материли расследования издание.
"Согласно расследованию Politico, украинские чиновники пытались помочь Хиллари Клинтон и публично поставить кандидатуру Трампа под сомнение. Они также распространили документы о причастности главного помощника в коррупции и предложили расследовать этот вопрос. Также они помогали союзникам Клинтон искать клеветническую информацию о Трампе и его советниках", - говорится в материале.
В частности, они вспоминают о "амбарной книге" Партии регионов и имя американского политтехнолога Пола Манафорта, которое там указано. В свою очередь, Пол Манафорт, который ранее был в штабе бывшего президента Виктора Януковича, а к лету этого года был менеджером избирательной кампании Дональда Трампа, но ушел из команды именно из-за скандала с обнародованной "черной кассой" Партии регионов.
"Украинские усилия повлияли на результаты гонки, заставив Манафорта уйти в отставку, а также в распространении информации, что кампания Трампа была глубоко связана с врагом Украины на Востоке - Россией. Но они были гораздо менее согласованы или централизованно направлены, чем вероятное хакерские атаки со стороны России относительно демократов", - отметили в издании.
Как сообщал УНН, руководители американских разведывательных служб 6 января провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Д.Трамп . Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии.