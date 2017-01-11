ЗМІ виявили український слід у виборах президента США

"Згідно розслідування Politico, українські урядовці намагалися допомогти Хілларі Клінтон і публічно поставити кандидатуру Трампа під сумнів. Вони також поширили документи про причетність головного помічника до корупції і запропонували розслідувати це питання. Також вони допомагали союзникам Клінтон шукати наклепницьку інформацію про Трампа і його радників", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, вони згадують про "амбарну книгу" Партії регіонів та ім'я американського політтехнолога Пола Манафорта, яке там вказане. У свою чергу, Пол Манафорт, який раніше був у штабі колишнього президента Віктора Януковича, а до літа цього року був менеджером виборчої кампанії Дональда Трампа, але пішов з команди саме через скандал з оприлюдненою"чорною касою" Партії регіонів.

"Українські зусилля вплинули на результати гонки, змусивши Манафорта піти у відставку, а також у поширенні інформації, що кампанія Трампа була глибоко пов'язана з ворогом України на Сході - Росією. Але вони були набагато менш узгоджені або централізовано спрямовані, ніж ймовірне хакерські атаки зі сторони Росії щодо демократів", - зазначили у виданні.

Як повідомляв УНН, керівники американських розвідувальних служб 6 січня провели в Нью-Йорку спеціальний брифінг для Д.Трампа. Він був присвячений хакерським атакам на політичні інститути в США, в тому числі на Національний комітет Демократичної партії.