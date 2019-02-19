СМИ: в Риме горит аэропорт

По информации издания, аэропорт останется заблокированным до полудня.



На данный момент семь рейсов были перенаправлены по соображениям безопасности в другой римский аэропорт. Некоторые рейсы были задержаны. Сообщается, что пожар был потушен за короткое время. Пострадавших нет, полиция проводит расследование причин возгорания.



Как сообщал УНН, во вторник два человека погибли и 50 пострадали в результате пожара в общественной бане на юго-востоке Республики Корея.



