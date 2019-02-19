СМИ: в Риме горит аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Из-за пожара в римском аэропорту Чампино, который возник во вторник около 8 утра по местному времени, пассажиры и работники аэропорта были эвакуированы сотрудниками службы безопасности. Об этом сообщила газета La Repubblica, передаёт УНН.
По информации издания, аэропорт останется заблокированным до полудня.
На данный момент семь рейсов были перенаправлены по соображениям безопасности в другой римский аэропорт. Некоторые рейсы были задержаны. Сообщается, что пожар был потушен за короткое время. Пострадавших нет, полиция проводит расследование причин возгорания.
Как сообщал УНН, во вторник два человека погибли и 50 пострадали в результате пожара в общественной бане на юго-востоке Республики Корея.