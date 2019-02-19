ЗМІ: в Римі горить аеропорт

За інформацією видання, аеропорт залишиться заблокованим до полудня.



На даний момент сім рейсів були перенаправлені з міркувань безпеки в інший римський аеропорт. Деякі рейси були затримані. Повідомляється, що пожежа була погашена за короткий час. Постраждалих немає, поліція проводить розслідування причин загоряння.



Як повідомляв УНН, у вівторок дві людини загинули і 50 постраждали в результаті пожежі в громадській лазні на південному сході Республіки Корея.



