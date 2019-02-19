В результате пожара в общественной бане Южной Кореи пострадали 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Во вторник два человека погибли и 50 пострадали в результате пожара в общественной бане на юго-востоке Республики Корея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Пожар произошел около 07:11 по местному времени в мужской части бани, на четвертом этаже семиэтажного здания в городе Тэгу.
Огонь был потушен через 20 минут, однако дым окутал многие помещения здания.
Двое мужчин, предположительно 60 лет, были найдены мертвыми в помещении бани. Порядка 50 человек отравились дымом и были доставлены в ближайшие больницы. Один из них находится в критическом состоянии.
На первом и втором этажах семиэтажного здания располагаются рестораны, на третьем и четвертом этажах - бани, а на этажах выше - квартиры.
Ведется расследование причин пожара.
Напомним, во Львовской области произошел пожар в многоэтажном здании.