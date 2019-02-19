В результаті пожежі в громадській лазні Південної Кореї постраждали 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У вівторок двоє людей загинули і 50 постраждали в результаті пожежі в громадській лазні на південному сході Республіки Корея. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Пожежа сталася близько 7:11 за місцевим часом в чоловічій частині лазні, на четвертому поверсі семиповерхового будинку в місті Тегу.
Вогонь загасили через 20 хвилин, однак дим огорнув багато приміщень будівлі.
Двоє чоловіків, імовірно 60 років, були знайдені мертвими в приміщенні лазні. Порядку 50 чоловік отруїлися димом і були доставлені в найближчі лікарні. Один з них знаходиться в критичному стані.
На першому і другому поверхах семиповерхового будинку розташовуються ресторани, на третьому і четвертому поверхах - лазні, а на поверхах вище - квартири.
Ведеться розслідування причин пожежі.
Нагадаємо, у Львівській області сталася пожежа в багатоповерховому будинку.