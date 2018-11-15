СМИ: в результате аварии рейсового автобуса в Торонто пострадали 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Более 20 человек были доставлены в больницу в результате аварии с участием рейсового автобуса в Торонто. Об этом в среду сообщил телеканал CTV и ресурс Globalnews.ca, информирует УНН.
По данным полиции, автобус врезался в мачту городского освещения. В результате 25 пассажирам была оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 45 человек.
В настоящее время выясняются причины ДТП.
Как сообщал УНН, рыболовные траулеры Японии и Южной Кореи столкнулись в четверг в Японском море. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга.