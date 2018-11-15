ЗМІ: в результаті аварії рейсового автобуса в Торонто постраждали 25 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Понад 20 людей були доставлені в лікарню в результаті аварії за участю рейсового автобуса в Торонто. Про це в середу повідомив телеканал CTV та ресурс Globalnews.ca, інформує УНН.
За даними поліції, автобус врізався в мачту міського освітлення. В результаті 25 пасажирам було надано медичну допомогу, їх життя поза небезпекою. Всього в момент аварії в салоні автобуса перебували 45 осіб.
В даний час з’ясовуються причини дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомляв УНН, рибальські траулери Японії і Південної Кореї зіткнулися в четвер в Японському морі. Про це на регулярній прес-конференції повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга.