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ЗМІ: в результаті аварії рейсового автобуса в Торонто постраждали 25 осіб

ЗМІ: в результаті аварії рейсового автобуса в Торонто постраждали 25 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Понад 20 людей були доставлені в лікарню в результаті аварії за участю рейсового автобуса в Торонто. Про це в середу повідомив телеканал CTV та ресурс Globalnews.ca, інформує УНН.

За даними поліції, автобус врізався в мачту міського освітлення. В результаті 25 пасажирам було надано медичну допомогу, їх життя поза небезпекою. Всього в момент аварії в салоні автобуса перебували 45 осіб.

В даний час з’ясовуються причини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв УНН, рибальські траулери Японії і Південної Кореї зіткнулися в четвер в Японському морі. Про це на регулярній прес-конференції повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга.

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