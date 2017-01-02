СМИ: в Колумбии задержан 20 повстанцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Правоохранители Колумбии задержали 20 членов повстанческой группировки "Армия национального освобождения" в ходе совместной операции на севере страны в воскресенье. Об этом в понедельник сообщило агентство AFP, передает УНН.
Среди задержанных есть несовершеннолетние.
Отметим, что после достижения договоренностей о мире между РВСК и правительством Колумбии АНО осталась единственной повстанческой группировкой, действующей в стране. Однако прежде чем вступить в публичную стадию переговоров с АНО, Богота требует освобождения экс-депутата Одина Санчеса, которого боевики удерживают в плену.