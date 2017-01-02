ЗМІ: в Колумбії затримано 20 повстанців

Серед затриманих є неповнолітні.

Зазначимо, що після досягнення домовленостей про мир між РЗСК і урядом Колумбії АНО залишилася єдиним повстанським угрупуванням, що діє в країні. Однак перш ніж вступити в публічну стадію переговорів з АНО, Богота вимагає звільнення екс-депутата Одіна Санчеса, якого бойовики утримують в полоні.