ЗМІ: в Колумбії затримано 20 повстанців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Правоохоронці Колумбії затримали 20 членів повстанського угрупування “Армія національного визволення” під час спільної операції на півночі країни в неділю. Про це в понеділок повідомило агентство AFP, передає УНН.
Серед затриманих є неповнолітні.
Зазначимо, що після досягнення домовленостей про мир між РЗСК і урядом Колумбії АНО залишилася єдиним повстанським угрупуванням, що діє в країні. Однак перш ніж вступити в публічну стадію переговорів з АНО, Богота вимагає звільнення екс-депутата Одіна Санчеса, якого бойовики утримують в полоні.