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СМИ: в Ираке скончался один из ближайших и самых влиятельных соратников Саддама Хусейна

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Киев  •  УНН

 • 15157 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Бывшая правящая в Ираке партия “Баас” объявила в понедельник о смерти Иззата Ибрагима ад-Дури, одного из видных функционеров эпохи Саддама Хусейна. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria, пишет УНН.

Бывший глава МВД ад-Дури был сватом Саддама Хусейна и на протяжении почти четверти века вплоть до свержения режима в 2003 году занимал пост его заместителя на посту председателя Совета революционного командования и секретаря партии “Баас”, являясь по сути вторым лицом в государстве. В 2003 году партия была объявлена вне закона, однако она продолжала существовать, и последние 14 лет ее возглавлял ад-Дури. Ему было 78 лет.

После вторжения иракских войск в Ирак и падения Багдада в апреле 2003 года ад-Дури, как и многие иракские функционеры режима, скрылся. После захвата и казни Саддама Хусейна он стал одним из лидеров вооруженного сопротивления американской оккупации и новым иракским властям, возглавив в октябре 2007 года объединенный фронт различных баасистских группировок.

Справка: в списке 55 разыскиваемых американским командованием лидеров партии “Баас” значился на шестом месте, а в знаменитой колоде игральных карт, выпущенной для американских солдат, был королем треф. За него было объявлено вознаграждение в размере 10 млн долларов. Неоднократно в прессе появлялись сообщения о пленении, гибели или смерти ад-Дури, однако позднее они опровергались, чаще всего — им самим посредством аудиообращений.

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