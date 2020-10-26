СМИ: в Ираке скончался один из ближайших и самых влиятельных соратников Саддама Хусейна

Бывший глава МВД ад-Дури был сватом Саддама Хусейна и на протяжении почти четверти века вплоть до свержения режима в 2003 году занимал пост его заместителя на посту председателя Совета революционного командования и секретаря партии “Баас”, являясь по сути вторым лицом в государстве. В 2003 году партия была объявлена вне закона, однако она продолжала существовать, и последние 14 лет ее возглавлял ад-Дури. Ему было 78 лет.

После вторжения иракских войск в Ирак и падения Багдада в апреле 2003 года ад-Дури, как и многие иракские функционеры режима, скрылся. После захвата и казни Саддама Хусейна он стал одним из лидеров вооруженного сопротивления американской оккупации и новым иракским властям, возглавив в октябре 2007 года объединенный фронт различных баасистских группировок.

Справка: в списке 55 разыскиваемых американским командованием лидеров партии “Баас” значился на шестом месте, а в знаменитой колоде игральных карт, выпущенной для американских солдат, был королем треф. За него было объявлено вознаграждение в размере 10 млн долларов. Неоднократно в прессе появлялись сообщения о пленении, гибели или смерти ад-Дури, однако позднее они опровергались, чаще всего — им самим посредством аудиообращений.