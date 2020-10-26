ЗМІ: в Іраку помер один з найближчих та найвпливовіших соратників Саддама Хусейна

Колишній глава МВС ад-Дурі був сватом Саддама Хусейна і протягом майже чверті століття аж до повалення режиму в 2003 році обіймав посаду його заступника на посаді голови Ради революційного командування і секретаря партії “Баас”, будучи по суті другою особою в державі. У 2003 році партія була оголошена поза законом, однак вона продовжувала існувати, і останні 14 років її очолював ад-Дурі. Йому було 78 років.

Після вторгнення іракських військ до Іраку і падіння Багдада в квітні 2003 року ад-Дурі, як і багато іракських функціонерів режиму, зник. Після захоплення і страти Саддама Хусейна він став одним з лідерів збройного опору американській окупації і новій іракській владф, очоливши в жовтні 2007 року об’єднаний фронт різних баасистських угруповань.

Довідка: в списку 55 розшукуваних американським командуванням лідерів партії “Баас” значився на шостому місці, а в знаменитій колоді гральних карт, випущеній для американських солдатів, був королем треф. За нього було оголошено винагороду в розмірі 10 млн доларів. Неодноразово в пресі з’являлися повідомлення про полонення, загибелі або смерті ад-Дурі, проте пізніше вони спростовувалися, найчастіше — ним самим за допомогою аудіозвернень.