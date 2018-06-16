СМИ: в центре Москвы автомобиль такси въехал в пешеходов

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 7456 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 41841 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 85849 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107239 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115116 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128567 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144649 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147805 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 190006 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157278 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 122070 просмотра
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14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

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7 марта, 15:14 • 171214 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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7 марта, 08:52 • 205059 просмотра
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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 119383 просмотра
Актуальное
СМИ: в центре Москвы автомобиль такси въехал в пешеходов

СМИ: в центре Москвы автомобиль такси въехал в пешеходов

Киев  •  УНН

 • 14243 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В центре Москвы таксист въехал в группу пешеходов и сбил нескольких человек. Об этом сообщает российское издание "Эхо Москвы".

"В центре Москвы таксист въехал в группу пешеходов, сбив несколько человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, известно о пяти раненых, возможно, их количество возрастет.

Ранее СМИ сообщали, что террористическая группировка "Исламское государство" планирует осуществить ряд терактов в России во время проведения чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.

Напомним, ранее в России фургон въехал в людей, есть погибший.

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