ЗМІ: у центрі Москви автомобіль таксі в'їхав у пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У центрі Москви таксист в'їхав у групу пішоходів і збив декількох людей. Про це повідомляє російське видання "Эхо Москвы".
"У центрі Москви таксист в'їхав у групу пішоходів, збивши декількох людей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, відомо про п'ять поранених, можливо, їх кількість зросте.
Раніше ЗМІ повідомляли, що терористичне угрупування "Ісламська держава" планує здійснити низку терактів в Росії під час проведення чемпіонату світу з футболу.
Чемпіонат світу-2018 з футболу пройде в Росії в період з 14 червня по 15 липня.
Нагадаємо, раніше у Росії фургон в'їхав в людей, є загиблий.