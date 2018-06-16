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ЗМІ: у центрі Москви автомобіль таксі в'їхав у пішоходів

ЗМІ: у центрі Москви автомобіль таксі в'їхав у пішоходів

Київ • УНН

 • 14243 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У центрі Москви таксист в'їхав у групу пішоходів і збив декількох людей. Про це повідомляє російське видання "Эхо Москвы".

"У центрі Москви таксист в'їхав у групу пішоходів, збивши декількох людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відомо про п'ять поранених, можливо, їх кількість зросте.

Раніше ЗМІ повідомляли, що терористичне угрупування "Ісламська держава" планує здійснити низку терактів в Росії під час проведення чемпіонату світу з футболу.

Чемпіонат світу-2018 з футболу пройде в Росії в період з 14 червня по 15 липня.

Нагадаємо, раніше у Росії фургон в'їхав в людей, є загиблий.

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