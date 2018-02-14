СМИ: в Минске не достигли результатов по вопросу освобождения украинских пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Гуманитарной подгруппе в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске не удалось достичь значительных результатов по вопросу обмена удерживаемыми лицами для освобождения украинских заложников в ОРДЛО. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря представителя "ДНР" в ТКГ Викторию Талакину сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Значительные результаты в обсуждении процесса обмена пленных в ходе сегодняшней встречи достигнуты не были. Продолжается работа по уточнению списков", - отметила В.Талакина.
Добавим, сегодня рабочие подгруппы приступили к переговорам в Минске накануне встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. На данный момент проходит заседание и самой ТКГ.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила ранее пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.
Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что "крымских военных предателей" Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных за дезертирство и государственную измену на 13 и 14 лет заключения соответственно, могут обменять на украинских пленных.