ЗМІ: у Мінську не досягли результатів щодо звільнення українських полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Гуманітарній підгрупі в рамках тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську не вдалося досягти значних результатів у питанні обміну утримуваними особами для звільнення українських заручників в ОРДЛО. Про це з посиланням на прес-секретаря представника "ДНР" в ТКГ Вікторію Талакіну повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Значних результатів в обговоренні процесу обміну полонених під час сьогоднішньої зустрічі досягнуто не було. Триває робота з уточнення списків", - зазначила В.Талакіна.
Додамо, сьогодні робочі підгрупи приступили до переговорів у Мінську напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Нразі проходить засідання і самої ТКГ.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила раніше прес-секретар представника України в ТКГ Дарка Оліфер.
Нагадаємо, раніше адвокат Валентин Рибін повідомив, що "кримських військових зрадників" Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених за дезертирство і державну зраду на 13 і 14 років ув'язнення відповідно, можуть обміняти на українських полонених.