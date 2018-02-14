ЗМІ: у Мінську не досягли результатів щодо звільнення українських полонених

"Значних результатів в обговоренні процесу обміну полонених під час сьогоднішньої зустрічі досягнуто не було. Триває робота з уточнення списків", - зазначила В.Талакіна.

Додамо, сьогодні робочі підгрупи приступили до переговорів у Мінську напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Нразі проходить засідання і самої ТКГ.

"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила раніше прес-секретар представника України в ТКГ Дарка Оліфер.

Нагадаємо, раніше адвокат Валентин Рибін повідомив, що "кримських військових зрадників" Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених за дезертирство і державну зраду на 13 і 14 років ув'язнення відповідно, можуть обміняти на українських полонених.