СМИ: США уже начали отправку оружия Украине в рамках военной помощи

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"Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать в скором времени", - сказал журналистам старший представитель Пентагона.

Поставки будут включать в себя 100 вооруженных беспилотников.

Напомним

Европейские министры иностранных дел и обороны постановили Стратегический Компас ЕС.