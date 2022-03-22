СМИ: США уже начали отправку оружия Украине в рамках военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Пентагоне сообщают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась, но еще не прибыла в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать в скором времени", - сказал журналистам старший представитель Пентагона.
Поставки будут включать в себя 100 вооруженных беспилотников.
Напомним
Европейские министры иностранных дел и обороны постановили Стратегический Компас ЕС.