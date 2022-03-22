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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53348 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗМІ: США вже почали відправку зброї Україні в рамках оборонної допомоги

ЗМІ: США вже почали відправку зброї Україні в рамках оборонної допомоги

Київ • УНН

 • 93442 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Пентагоні повідомляють, що відправка нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже почалася, але ще не прибула в країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Ми все ще допрацьовуємо відправку, але як вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром", - сказав журналістам старший представник Пентагону.

Поставки включатимуть в себе 100 озброєних безпілотників.

Нагадаємо 

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