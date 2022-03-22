ЗМІ: США вже почали відправку зброї Україні в рамках оборонної допомоги

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"Ми все ще допрацьовуємо відправку, але як вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром", - сказав журналістам старший представник Пентагону.

Поставки включатимуть в себе 100 озброєних безпілотників.

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Європейські міністри закордонних справ і оборони ухвалили Стратегічний Компас ЄС.