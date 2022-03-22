ЗМІ: США вже почали відправку зброї Україні в рамках оборонної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Пентагоні повідомляють, що відправка нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже почалася, але ще не прибула в країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"Ми все ще допрацьовуємо відправку, але як вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром", - сказав журналістам старший представник Пентагону.
Поставки включатимуть в себе 100 озброєних безпілотників.
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