СМИ: США не устраивает главный переговорщик КНДР по денуклеаризации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. США попросили КНДР заменить главу её делегации на предстоящих двусторонних переговорах на высоком уровне. Об этом сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на информированный источник в правительстве, передает УНН.
“США хотят заменить нынешнего главу северокорейской делегации — заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль на министра иностранных дел Ли Ён Хо”, — отмечает издание. По его данным, Вашингтон не устраивает вышеупомянутый советник лидера КНДР Ким Чен Ына, известный как человек старой закалки, неспособный на компромиссы.
По мнению авторов статьи, это стало одной из причин, по которой была отменена запланированная на 8 ноября встречу с ним в Нью-Йорке госсекретаря США Майкла Помпео. Внешнеполитическое ведомство США объявило о внезапном прекращении встречи своего руководителя с Ким Ён Чхоль всего за сутки до переговоров.
Как ранее информировал УНН, тогда в Вашингтоне поспешили заявить, что встреча была не отменена, а просто перенесена на более поздний срок из-за “разногласий графиков” сторон.
Представители Госдепартамента заверили общественность, что стороны встретятся, когда совпадут их графики. В распространенном ведомством сообщении говорится, что контакты с КНДР продолжаются и США остаются приверженными договоренностям, достигнутым президентом Трампом и председателем Госсовета Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре в июне этого года.