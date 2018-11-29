ЗМІ: США не влаштовує головний парламентер КНДР із денуклеаризації

“США хочуть замінити нинішнього главу північнокорейської делегації — завідувача відділом єдиного фронту Трудової партії КНДР Кім Йон Чхоль на міністра закордонних справ Лі Йон Хо”, — зазначає видання. За його даними, Вашингтон не влаштовує вищезазначений радник лідера КНДР Кім Чен Ина, відомий як людина старого гарту, нездатний на компроміси.

На думку авторів статті, це стало однією з причин, через яку було скасовано заплановану на 8 листопада зустріч із ним в Нью-Йорку держсекретаря США Майкла Помпео. Зовнішньополітичне відомство США оголосило про раптове припиненні зустрічі свого керівника з Кім Йон Чхоль всього за добу до переговорів.

Як раніше інформував УНН, тоді у Вашингтоні поспішили заявити, що зустріч була не скасована, а просто перенесена на більш пізній термін через “розбіжності графіків” сторін.

Представники Держдепартаменту запевнили громадськість, що сторони зустрінуться, коли співпадуть їх графіки. У поширеному відомством повідомленні говориться, що контакти із КНДР тривають і що США залишаються прихильними до домовленостей, досягнутих президентом Трампом і головою Держради Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі в червні цього року.