ЗМІ: США не влаштовує головний парламентер КНДР із денуклеаризації

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. США попросили КНДР замінити главу її делегації на майбутніх двосторонніх переговорах на високому рівні. Про це повідомила південнокорейська газета The Chosun Ilbo з посиланням на інформоване джерело в уряді, передає УНН.

“США хочуть замінити нинішнього главу північнокорейської делегації — завідувача відділом єдиного фронту Трудової партії КНДР Кім Йон Чхоль на міністра закордонних справ Лі Йон Хо”, — зазначає видання. За його даними, Вашингтон не влаштовує вищезазначений радник лідера КНДР Кім Чен Ина, відомий як людина старого гарту, нездатний на компроміси.

На думку авторів статті, це стало однією з причин, через яку було скасовано заплановану на 8 листопада зустріч із ним в Нью-Йорку держсекретаря США Майкла Помпео. Зовнішньополітичне відомство США оголосило про раптове припиненні зустрічі свого керівника з Кім Йон Чхоль всього за добу до переговорів.

Як раніше інформував УНН, тоді у Вашингтоні поспішили заявити, що зустріч була не скасована, а просто перенесена на більш пізній термін через “розбіжності графіків” сторін.

Представники Держдепартаменту запевнили громадськість, що сторони зустрінуться, коли співпадуть їх графіки. У поширеному відомством повідомленні говориться, що контакти із КНДР тривають і що США залишаються прихильними до домовленостей, досягнутих президентом Трампом і головою Держради Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі в червні цього року.

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