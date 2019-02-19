СМИ: разведка США заподозрила РФ в попытке обмануть мир "фиктивной" ракетой

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. На пресс-конференции российских военных ведомств 23 января были продемонстрированы так называемые крылатые ракеты 9M729, однако, уверены в американской разведке, презентация была фикцией. Об этом сообщили представители ЦРУ и нацагентства США геопространственной разведки на секретном брифинге, утверждает The Daily Beast, передает УНН.

Презентация ракет Россией, которую считают ложь, состоялась за несколько дней до того, как США объявили о своем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По данным спецслужб, Россия почти ничего не продемонстрировала в поддержку своих утверждений на пресс-конференции по ракетам.

Ранее в феврале американские спецслужбы определили, что контейнеры с крылатыми ракетами и ракетоноситель, которые министерство обороны России публично показал на брифинге, не были связаны с ракетой, изготовление которой, как утверждают Соединенные Штаты с 2014 года, нарушает договор РСМД 1987 года.

Согласно данным двух источников в правительстве США, которые знакомы с американской оценкой информации, изложенной на российской пресс-конференции, ракета, существование которой противоречит договору, имеет большие размеры, чем пусковой контейнер, показанный российским министерством обороны, и использует особый ракетоноситель.

На пресс-конференции российское министерство обороны заявило, что ракета, которая, по заявлениям Соединенных Штатов, нарушила договор, была просто вариантом существующей крылатой ракеты, известной как 9М728, с улучшенным наведением. Российская сторона заявляла, что дальность полета ракеты была на 10 километров короче, чем у предыдущей версии ракеты.

Кроме того, по данным американских разведслужб, при шести испытаниях 9M729 дальность полета ракеты превысила 500 км, разрешенные договором о РСМД. В одном из этих случаев ракета пролетела 2070 км. Ракету 9M729 они считают мобильным вариантом морских крылатых ракет "Калибр", одновременно дальность ее полета при обычном боезаряде достигает 2000 км, а при ядерном заряде - 2350 км, рассказал один из источников издания.

Отметим, презентация новой крылатой ракеты состоялась 23 января этого года.

Напомним, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позже в тот же день Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре РСМД и начале процедуры выхода из него.

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