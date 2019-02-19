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ЗМІ: розвідка США запідозрила РФ у спробі обдурити світ "фіктивною" ракетою

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На прес-конференції російських військових відомств 23 січня було продемонстровано так звані крилаті ракети 9M729, однак, впевнені в американській розвідці, презентація була фікцією. Про це повідомили представники ЦРУ і нацагентства США геопросторової розвідки на секретному брифінгу, стверджує The Daily Beast, передає УНН.

Презентація ракет Росією, яку вважають брехню, відбулася за кілька днів до того, як США оголосили про свій вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

За даними спецслужб, Росія майже нічого не продемонструвала на підтримку своїх тверджень на прес-конференції щодо ракет.

Раніше у лютому американські спецслужби визначили, що контейнери з крилатими ракетами і ракетоносій, які міністерство оборони Росії публічно показало на брифінгу, не були пов'язані з ракетою, виготовлення якої, як стверджують Сполучені Штати з 2014 року, порушує договір РСМД 1987 року.

Згідно з даними двох джерел в уряді США, які знайомі з американською оцінкою інформації, викладеної на російській прес-конференції, ракета, існування якої суперечить договору, має більші розміри, ніж пусковий контейнер, показаний російським міністерством оборони, і використовує особливий ракетоносій.

На прес-конференції російське міністерство оборони заявило, що ракета, яка, за заявами Сполучених Штатів, порушила договір, була просто варіантом існуючої крилатої ракети, відомої як 9М728, з поліпшеним наведенням. Російська сторона заявляла, що дальність польоту ракети була на 10 кілометрів коротшою, ніж у попередньої версії ракети.

Крім того, за даними американських розвідслужб, під час шести випробувань 9M729 дальність польоту ракети перевищила 500 км, дозволені договором про РСМД. В одному з цих випадків ракета пролетіла 2070 км. Ракету 9M729 вони вважають мобільним варіантом морських крилатих ракет "Калібр", водночас дальність її польоту при звичайному боєзаряді сягає 2000 км, а при ядерному заряді - 2350 км, розповіло одне з джерел видання.

Відзначимо, презентація нової крилатої ракети відбулася 23 січня цього року.

Нагадаємо, 2 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Пізніше в той же день Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі РСМД і початку процедури виходу з нього.

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