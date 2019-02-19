ЗМІ: розвідка США запідозрила РФ у спробі обдурити світ "фіктивною" ракетою

Презентація ракет Росією, яку вважають брехню, відбулася за кілька днів до того, як США оголосили про свій вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

За даними спецслужб, Росія майже нічого не продемонструвала на підтримку своїх тверджень на прес-конференції щодо ракет.

Раніше у лютому американські спецслужби визначили, що контейнери з крилатими ракетами і ракетоносій, які міністерство оборони Росії публічно показало на брифінгу, не були пов'язані з ракетою, виготовлення якої, як стверджують Сполучені Штати з 2014 року, порушує договір РСМД 1987 року.

Згідно з даними двох джерел в уряді США, які знайомі з американською оцінкою інформації, викладеної на російській прес-конференції, ракета, існування якої суперечить договору, має більші розміри, ніж пусковий контейнер, показаний російським міністерством оборони, і використовує особливий ракетоносій.

На прес-конференції російське міністерство оборони заявило, що ракета, яка, за заявами Сполучених Штатів, порушила договір, була просто варіантом існуючої крилатої ракети, відомої як 9М728, з поліпшеним наведенням. Російська сторона заявляла, що дальність польоту ракети була на 10 кілометрів коротшою, ніж у попередньої версії ракети.

Крім того, за даними американських розвідслужб, під час шести випробувань 9M729 дальність польоту ракети перевищила 500 км, дозволені договором про РСМД. В одному з цих випадків ракета пролетіла 2070 км. Ракету 9M729 вони вважають мобільним варіантом морських крилатих ракет "Калібр", водночас дальність її польоту при звичайному боєзаряді сягає 2000 км, а при ядерному заряді - 2350 км, розповіло одне з джерел видання.

Відзначимо, презентація нової крилатої ракети відбулася 23 січня цього року.

Нагадаємо, 2 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Пізніше в той же день Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі РСМД і початку процедури виходу з нього.