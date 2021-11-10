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СМИ рассказали, как Гетьманцев с Ахметовым вместе "защищают ФОПов"

Киев • УНН

 • 18147 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Движение по защите физлиц-предпринимателей от тотальной “фискализации” через внедрение кассовых аппаратов (РРО) для всех без исключения категорий микробизнесменов является составляющей борьбы за оппозиционный электорат. При этом и “радикальное”, и “конструктивное” крыло активистов, похоже — части одного политического проекта, за которым стоит Ринат Ахметов. Об этом пишет издание “Дело”.

СМИ рассказали, как Гетьманцев с Ахметовым вместе "защищают ФОПов"

По мнению журналистов оба противоборствующих сегодня “крыла” предпринимательского движения имеют отношение к Ахметову, поскольку и лидер SaveФОП Сергей Доротич, и неформальный глава “конструктивной” части активистов, руководитель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев — действуют в интересах олигарха.

К “лояльным” для власти — и при этом подконтрольным Даниилу Гетманцеву организациям журналисты ранее отнесли ОО “Фортеця” экс-главы Совета предпринимателей при Кабмине и экс-нардепа от “Блока Кличко” Оксаны Продан, объединение “Альянс РОМБ” экс-главы Госкомпредпринимательства Ксении Ляпиной, ОО “Рада міст. ЗахистФОП” Марины Паянок, ОО “Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей” Бориса Эмельдеша, ОО “Разом за майбутнє” (структура партии “За майбутнє”, которую финансирует Игорь Коломойский) городского головы Луцка Игоря Полищука.

Журналисты предполагают, что противостояние может быть напускнуым. “Как известно, лидер движения SaveФОП Сергей Доротич в мае стал советником по вопросам развития предпринимательства в партии „Украина — наш дом“. Формальным лидером и учредителем партии является Борис Колесников, бывший вице-премьер при Викторе Януковиче и младший бизнес-партнер Рината Ахметова. Однако эксперты склонны полагать, что партия — это проект самого Рината Леонидовича, одно из направлений вложения его политического капитала с прицелом на консервативный электорат юга и юго-востока страны. Кроме того, Доротича и SaveФОП официально поддерживает Виктор Медведчук и его крыло ОПЗЖ, их региональные ячейки даже стали объединяться; о договоренностях с движением заявляет один из лидеров партии Юрий Бойко. То есть относительно политической привязки движения именно к пророссийским силам двух мнений быть не может”, — говорится в материале.

С другой стороны, есть все основания, что и за действиями Даниила Гетманцева и его “конструктивным” крылом протестного движения также “маячит” тень Рината Ахметова. “Причин считать, что глава налогового комитета отстаивает интересы олигарха — целый букет. Среди главных — „волшебное превращение“ „ресурсного“ законопроекта 5600 из „антиахметовского“ в „проахметовский“, сопровождаемое комплиментарной риторикой Гетманцева в адрес владельца футбольного клуба „Шахтер“. По расчетам журналистов, вместо того, чтобы стать источником пополнения бюджета, 5600 наоборот, сэкономит олигархам, и прежде всего, Ахметову — не менее 20 млрд грн. в год”, — сказано в статье.

Кроме того, недавно Гетманцева и Разумкова также уличили в служебном подлоге, связанном с законопроектом о внедрении тотальной фискализации — в интересах производителей кассовых аппаратов. Экспертиза выявила, что на подпись Владимиру Зеленскому отправили текст документа с поправкой, которая была провалена в Раде.

“Поскольку никто в политическом истеблишменте уже давно не сомневается, что за партийным проектом Разумкова стоит Ахметов, то несложно предположить, что и Гетманцев, регулярно координировавший свои действия с экс-спикером, и не скрывающих сходных с Разумковым взглядов на политические реалии в стране — также является одним из „штыков“ олигарха в Раде”, — добавляют авторы.

“Таким образом, даже если два крыла „защитников“ ФОПов на самом деле находятся в идеологическом противостоянии и поддерживают разные инициативы, используют разные методы — „конструктивные“ ГО-шки ходят на круглые столы при Совете предпринимательства, а SaveФОП — протестует c палатками на Майдане — то в сухом остатке обе колонны двигаются в одном направлении — политических интересов Рината Ахметова и пророссийских сил, которые намерены раскачивать ситуацию в Украине”, — резюмирует издание.

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