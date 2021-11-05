Експерти підтвердили службову фальсифікацію в законі про РРО для бізнесу: чи причетні Разумков, Гетьманцев і Железняк

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Нардепи зазначають, що зазначена поправка в сесійній залі Ради під час голосування підтримана не була.

За даними ЗМІ, за ініціативою Южаніної, Качури і Яценка Київський науково-дослідний інститут судових експертиз провів експертизу і підтвердив умисне підроблення з боку керівництва податкового комітету Верховної Ради тексту законопроекту Про внесення змін до Податкового кодексу.

Йдеться про те, що в остаточний текст законопроекту, який був прийнятий в цілому і переданий на підпис Президента (закон 786-IX від 14.07.2020 року), були включені норми, викладені в поправці 85 Гетьманцева — повне скасування Книги доходів і витрат і перехід на облік доходів ФОП в паперовому або електронному вигляді в помісячному розрізі.

"Це означає, що податкові органи повністю втрачають контроль за доходами підприємців, а єдиним способом контролю стане тотальна установка реєстраторів розрахункових операцій (РРО) незалежно від виду діяльності", — цитує ЗМІ документи, що додаються до експертизи.

На думку авторів, ця норма є руйнівною для спрощеної системи оподаткування. "Прихильниками такої руйнівної політики є зацікавлені в постачанні касових апаратів представники великих імпортерів-виробників, які публічно підтримували дії голови комітету", — йдеться в матеріалах.

Також зазначається, що на сьогодні Державним бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження №42020000000001990 за фактом підробки тексту законопроекту. Крім того, автори записки додають, що раніше Разумков, який на той час був головою ВР, проводив розслідування цієї ситуації, проте залучав до нього свідомо зацікавлених Гетьманцева і Железняка. Саме тому нардепи Южаніна, Яценко і Качура самостійно звернулися в КНДІСЕ, де експерти фактично підтвердили службове підроблення.