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ЗМІ розповіли, як Гетьманцев із Ахметовим разом "захищають ФОПів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Рух із захисту фізосіб-підприємців від тотальної “фіскалізації” через впровадження касових апаратів (РРО) для всіх без винятку категорій мікробізнесменів є складовою боротьби за опозиційний електорат. При цьому і “радикальне”, і “конструктивне” крило активістів, схоже — частини одного політичного проекту, за яким стоїть Рінат Ахметов. Про це пише видання “Дело”.

ЗМІ розповіли, як Гетьманцев із Ахметовим разом "захищають ФОПів"

На думку журналістів обидва протиборчі сьогодні “крила” підприємницького руху мають відношення до Ахметова, оскільки і лідер SaveФОП Сергій Доротич, і неформальний голова “конструктивної” частини активістів, керівник податкового комітету Ради Данило Гетманцев — діють в інтересах олігарха.

До “лояльних” для влади — і при цьому підконтрольних Данилу Гетманцеву організаціям журналісти раніше віднесли ГО “Фортеця” ексголови Ради підприємців при Кабміні та екснардепа від “Блоку Кличка” Оксани Продан, об’єднання “Альянс РОМБ” ексголови Держкомпідприємництва Ксенії Ляпіної, ГО “Рада міст. ЗахистФОП” Марини Паянок, ГО “Всеукраїнська професійна асоціація підприємців” Бориса Емельдеша, ГО “Разом за майбутнє” (структура партії “За майбутнє”, яку фінансує Ігор Коломойський) міського голови Луцька Ігоря Поліщука.

Журналісти припускають, що протистояння може бути напускним. “Як відомо, лідер руху Saveфоп Сергій Доротич у травні став радником з питань розвитку підприємництва в партії „Україна — наш дім“. Формальним лідером і засновником партії є Борис Колесніков, колишній віцепрем’єр при Вікторі Януковичі і молодший бізнес-партнер Ріната Ахметова. Однак експерти схильні вважати , що партія — це проект самого Ріната Леонідовича, один з напрямків вкладення його політичного капіталу з прицілом на консервативний електорат півдня і південного сходу країни. Крім того, Доротича і SaveФОП офіційно підтримує Віктор Медведчук і його крило ОПЗЖ, їхні регіональні осередки навіть стали об’єднуватися; про домовленості з рухом заявляє один з лідерів партії Юрій Бойко. Тобто щодо політичної прив’язки руху саме до проросійських сил двох думок бути не може”, — йдеться у матеріалі.

З іншого боку, є всі підстави, що і за діями Данила Гетманцева і його “конструктивним” крилом протестного руху також “маячить” тінь Ріната Ахметова. “Причин вважати, що голова податкового комітету відстоює інтереси олігарха — цілий букет. Серед головних — „чарівне перетворення“ „ресурсного“ законопроекту 5600 з „антиахметовского“ в „проахметовський“, супроводжуване компліментарною риторикою Гетманцева на адресу власника футбольного клубу „Шахтар“. За розрахунками журналістів, замість того, щоб стати джерелом поповнення бюджету, 5600 навпаки, заощадить олігархам, і перш за все, Ахметову — не менше 20 млрд грн. на рік”, — сказано у статті.

Крім того , нещодавно Гетманцева і Разумкова також викрили в службовій підробці, пов’язаній з законопроектом про впровадження тотальної фіскалізації — в інтересах виробників касових апаратів. Експертиза виявила, що на підпис Володимиру Зеленському відправили текст документа з поправкою, яка була провалена в Раді.

“Оскільки ніхто в політичному істеблішменті вже давно не сумнівається, що за партійним проектом Разумкова стоїть Ахметов, то нескладно припустити, що і Гетьманцев, який регулярно координував свої дії з ексспікером, і не приховують подібних з Разумковим поглядів на політичні реалії в країні — також є одним з „багнетів“ олігарха в Раді”, — додають автори.

“Таким чином, навіть якщо два крила „захисників“ ФОПів насправді знаходяться в ідеологічному протистоянні і підтримують різні ініціативи, використовують різні методи — „конструктивні“ ГО-шки ходять на круглі столи при Раді підприємництва, а SaveФОП — протестує з наметами на Майдані — то в сухому залишку обидві колони рухаються в одному напрямку — політичних інтересів Ріната Ахметова і проросійських сил, які мають намір дестабілізувати ситуацію в Україні”, — резюмує видання.

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