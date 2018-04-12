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СМИ: Россия рассчитывает получить от США координаты их целей в Сирии

СМИ: Россия рассчитывает получить от США координаты их целей в Сирии

Киев  •  УНН

 • 8686 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российская сторона рассчитывает получить от Пентагона координаты целей в Сирии, по которым США может нанести удар. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, передает УНН.

"Российская сторона рассчитывает получить от Пентагона координаты целей, по которым США собираются нанести удары. Это нужно, чтобы исключить даже теоретическую возможность потерь с российской стороны, так как офицеры МО присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Между тем в Пентагоне заявили, что готовы к военному ответу на химатаку в Сирии, если это будет необходимо и если президент Трамп примет соответствующее решение. Однако, 11 апреля CNN сообщил, что у Трампа еще нет окончательного решения относительно удара по Сирии.

В то же время СМИ сообщили, что ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базы РФ в Сирии, а второй - на подходе.

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