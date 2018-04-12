ЗМІ: Росія розраховує отримати від США координати їх цілей у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російська сторона розраховує отримати від Пентагону координати цілей в Сирії, по яких США може нанести удар. Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на свої джерела, передає УНН.
"Російська сторона розраховує отримати від Пентагону координати цілей, по яких США мають намір завдати ударів. Це потрібно, щоб виключити навіть теоретичну можливість втрат з російської сторони, оскільки офіцери МО присутні на десятках об'єктів сирійської інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.
Тим часом у Пентагоні заявили, що готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії, якщо це буде необхідно і якщо президент Трамп прийме відповідне рішення. Однак, 11 квітня CNN повідомив, що у Трампа ще немає остаточного рішення щодо удару по Сирії.
У той же час ЗМІ повідомили, що ракетний есмінець США наблизився до військово-морської бази РФ в Сирії, а другий - на підході.