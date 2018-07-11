СМИ: Россия строит военные объекты на границе с Польшей

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50896 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105668 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127216 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134581 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170426 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153856 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141512 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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СМИ: Россия строит военные объекты на границе с Польшей

СМИ: Россия строит военные объекты на границе с Польшей

Киев  •  УНН

 • 8551 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Россия активно строит военные объекты в Калининграде на границе с Польшей. Об этом сообщает издание Defence One со ссылкой на спутниковые данные от компании Planet Lab, передает УНН.

 Согласно снимкам из космоса, Москва наращивает военный потенциал в этом районе с 2015 года. Отмечается, что с марта по июнь 2018 года Россия усовершенствовала там склад с боеприпасами.

На снимках показаны изменения вокруг бункерного объекта недалеко от польской границы. По словам эксперта Мэтта Холла, такие средства часто используются для размещения артиллерии.

"Видимое изменение между представленными двумя изображениями, по-видимому, является укреплением зданий, характерных для взрывных бункеров для хранения с использованием земляных берм для дальнейшего изолирования этих сооружений. Там также появляются просветы, новые структуры, видимые внутри лесной части установки, а также ограждение и внешняя ограда, окружающие установку", - сказал Холл.

"Каждая структура в северном нелесном секторе была усилена в течение трехмесячного периода времени. Они, кажется, постоянно укреплены, чтобы сделать их более скрытыми от обнаружения антенны", - добавил он.

Напомним, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша прилагает усилия, чтобы контингент американских войск находился над Вислой на постоянной основе.

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