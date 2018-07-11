СМИ: Россия строит военные объекты на границе с Польшей

Согласно снимкам из космоса, Москва наращивает военный потенциал в этом районе с 2015 года. Отмечается, что с марта по июнь 2018 года Россия усовершенствовала там склад с боеприпасами.



На снимках показаны изменения вокруг бункерного объекта недалеко от польской границы. По словам эксперта Мэтта Холла, такие средства часто используются для размещения артиллерии.



"Видимое изменение между представленными двумя изображениями, по-видимому, является укреплением зданий, характерных для взрывных бункеров для хранения с использованием земляных берм для дальнейшего изолирования этих сооружений. Там также появляются просветы, новые структуры, видимые внутри лесной части установки, а также ограждение и внешняя ограда, окружающие установку", - сказал Холл.



"Каждая структура в северном нелесном секторе была усилена в течение трехмесячного периода времени. Они, кажется, постоянно укреплены, чтобы сделать их более скрытыми от обнаружения антенны", - добавил он.



Напомним, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша прилагает усилия, чтобы контингент американских войск находился над Вислой на постоянной основе.



