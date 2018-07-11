ЗМІ: Росія будує військові об'єкти на кордоні з Польщею

Згідно зі знімками з космосу, Москва нарощує військовий потенціал у цьому районі з 2015 року. Відзначається, що з березня по червень 2018 року Росія удосконалила там склад з боєприпасами.



На знімках показані зміни навколо бункерного об'єкта недалеко від польського кордону. За словами експерта Метта Холла, такі засоби часто використовуються для розміщення артилерії.



"Видима зміна між представленими двома зображеннями, мабуть, є зміцненням будівель, характерним для вибухових бункерів для зберігання з використанням земляних берм для подальшого ізолювання цих споруд. Там також з'являються просвіти, нові структури, видимі всередині лісової частини установки, а також огорожа і зовнішня огорожа, навколишні установку ", - сказав Холл.



"Кожна структура в північному нелісовому секторі була посилена протягом тримісячного періоду часу. Вони, здається, постійно укріплені, щоб зробити їх більш прихованими від виявлення антени", - додав він.



Нагадаємо, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що Польща докладає зусиль, щоб контингент американських військ перебував над Віслою на постійній основі.



