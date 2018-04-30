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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: на фоне встречи с лидером КНДР рейтинг президента Южной Кореи превысил 70%

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина впервые за четыре месяца превысил 70% на фоне его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Yonhap.

СМИ: на фоне встречи с лидером КНДР рейтинг президента Южной Кореи превысил 70%

По его данным, 70% опрошенных заявили, что одобряют действия Мун Чжэ Ина как главы государства, и этот показатель на 2,2% выше, чем на прошлой неделе. Процент тех, кто одобряет политику президента является самым высоким с середины января, когда 70,6% респондентов выразили удовлетворение руководством Мун Чжэ Ина.

Не одобряют действия главы государства 24,4% участников исследования людей, что на 3% ниже по сравнению с результатами, полученными неделей ранее.

Опрос был проведен с 23 по 27 апреля среди 2502 человек.

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Напомним, договоренность об установлении единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.

Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное Пханмунджомскую декларацию о мире, процветания и объединении Корейского полуострова. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель с прихода к цели по "безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации".

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