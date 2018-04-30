ЗМІ: на тлі зустрічі з лідером КНДР рейтинг президента Південної Кореї перевищив 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Рейтинг президента Південної Кореї Мун Чже Іна вперше за чотири місяці перевищив 70% на тлі його зустрічі з північнокорейським лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap.
За його даними, 70% опитаних заявили, що схвалюють дії Мун Чже Іна як глави держави, і цей показник на 2,2% вище, ніж тижнем раніше. Відсоток тих, хто схвалює політику президента є найвищим з середини січня, коли 70,6% респондентів висловили задоволення керівництвом Мун Чже Іна.
Не схвалюють дії глави держави 24,4% учасників дослідження людей, що на 3% нижче в порівнянні з результатами, отриманими тижнем раніше.
Опитування було проведено з 23 по 27 квітня серед 2502 чоловік.
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Нагадаємо, домовленість про встановлення єдиного часового поясу на Корейському півострові була досягнута в ході історичної зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина, яка відбулася 27 квітня в прикордонному Пханмунджомі.
Ці переговори стали першими на вищому рівні між Півднем і Північчю більш ніж за 10 років. За підсумками саміту лідери двох країн підписали спільну Пханмунджомскую декларацію про мир, процвітання і об’єднанні Корейського півострова. У спільній заяві, опублікованій після переговорів корейських лідерів в п’ятницю, сказано, що дві Кореї підтвердили свою мету із приходу до мети щодо “без’ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації”.