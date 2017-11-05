СМИ: Пучдемона задержат в ближайшие часы в Брюсселе

Следственный судья будет назначен в течение 24 часов после ареста всех пятерых человек, которых требуют испанские судебные исполнительные органы.

В частности, после своего назначения, он будет иметь еще 24 часа для принятия решения относительно законности ордера на арест, который выдала Испания.

Кроме того, в обязанности следственного судьи относится также принятие решения о том, оставаться ли экс-лидеру Каталонии и министрам под стражей или им меру пресечения.

Напомним, Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые сейчас находятся в Бельгии.