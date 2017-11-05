СМИ: Пучдемона задержат в ближайшие часы в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Отстраненный правительством Испании бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров, которые сопровождают его в Брюсселе, будут задержаны в ближайшие часы и предстанут перед следственным судьей, передает УНН со ссылкой на Europa Press.
Следственный судья будет назначен в течение 24 часов после ареста всех пятерых человек, которых требуют испанские судебные исполнительные органы.
В частности, после своего назначения, он будет иметь еще 24 часа для принятия решения относительно законности ордера на арест, который выдала Испания.
Кроме того, в обязанности следственного судьи относится также принятие решения о том, оставаться ли экс-лидеру Каталонии и министрам под стражей или им меру пресечения.
Напомним, Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые сейчас находятся в Бельгии.