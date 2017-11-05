СМИ: Пучдемона задержат в ближайшие часы в Брюсселе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11740 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72344 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136870 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109871 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111985 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109540 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102001 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106283 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102978 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148943 просмотра

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Актуальное
СМИ: Пучдемона задержат в ближайшие часы в Брюсселе

СМИ: Пучдемона задержат в ближайшие часы в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 9545 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Отстраненный правительством Испании бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров, которые сопровождают его в Брюсселе, будут задержаны в ближайшие часы и предстанут перед следственным судьей, передает УНН со ссылкой на Europa Press.

Следственный судья будет назначен в течение 24 часов после ареста всех пятерых человек, которых требуют испанские судебные исполнительные органы.

В частности, после своего назначения, он будет иметь еще 24 часа для принятия решения относительно законности ордера на арест, который выдала Испания.

Кроме того, в обязанности следственного судьи относится также принятие решения о том, оставаться ли экс-лидеру Каталонии и министрам под стражей или им меру пресечения.

Напомним, Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые сейчас находятся в Бельгии.

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