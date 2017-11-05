ЗМІ: Пучдемона затримають у найближчі години в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Відсторонений урядом Іспанії колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон та четверо екс-міністрів, які супроводжують його у Брюсселі, будуть затримані найближчі години та постануть перед слідчим суддею, передає УНН з посиланням на Europa Press.
Слідчий суддя буде призначений протягом 24 годин після арешту всіх п’ятьох осіб, яких вимагають іспанські судові органи виконавчої влади.
Зокрема, після свого призначення, він буде мати ще 24 години для прийняття рішення, щодо законності ордеру на арешт, який видала Іспанія.
Крім того, до обов’язків слідчого судді відноситься також прийняття рішення стосовно того, чи залишатися екс-лідеру Каталонії та міністрам під вартою або обрати їм іншу міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, Іспанія видала ордер на арешт на чотирьох екс-міністрів Каталонії, які наразі перебувають у Бельгії.