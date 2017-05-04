СМИ: против Украины и РФ возможны санкции из-за Евровидения

Украина запретила российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять РФ на конкурсе, въезд на украинскую территорию.

"С украинской точки зрения, правовая ситуация ясна, но с точки зрения ЕВС, это все-таки нарушение устава", - сказал Ф.-Д.Фрайлинг.

Также он раскритиковал Россию за обращение с уставом. "Со стороны русских, с другой стороны, есть нарушения, потому что они не принимали участия в различных обязательных встречах в Киеве", - сказал он.

"Будут ли санкции против Украины и России? Да, должны быть, потому что это часть устава", - заявил Ф.-Д.Фрайлинг.

С его слов, на следующей встрече на следующей неделе, ЕВС рассмотрит вопрос. "После Евровидения будет объявлено, вероятно, на заседании 12 июня", - добавил он.

Каким может быть это уведомление, Ф.-Д.Фрайлинг не стал отвечать, пишет издание.

При этом он добавил, что в арсенале санкций есть как штрафы, так и запрет на срок до трех лет.

Так, обе страны теоретически могут быть исключены из соревнований в 2018, 2019 и 2020-ом, отмечает издание.

При этом российское издание RNS со ссылкой на оргкомитет организации сообщил, что санкции - "стандартная практика" в случае, если кто-либо из вещателей нарушает правила трансляции конкурса.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая.