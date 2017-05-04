СМИ: против Украины и РФ возможны санкции из-за Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Против Украины и России возможны санкции со стороны Европейского вещательного союза из-за ситуации с "Евровидением". Об этом со ссылкой на председателя оргкомитета конкурса - так называемой референтной группы Евровидения от ЕВС Франка-Дитера Фрайлинга сообщает немецкое издание Heute, передает УНН.
Украина запретила российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять РФ на конкурсе, въезд на украинскую территорию.
"С украинской точки зрения, правовая ситуация ясна, но с точки зрения ЕВС, это все-таки нарушение устава", - сказал Ф.-Д.Фрайлинг.
Также он раскритиковал Россию за обращение с уставом. "Со стороны русских, с другой стороны, есть нарушения, потому что они не принимали участия в различных обязательных встречах в Киеве", - сказал он.
"Будут ли санкции против Украины и России? Да, должны быть, потому что это часть устава", - заявил Ф.-Д.Фрайлинг.
С его слов, на следующей встрече на следующей неделе, ЕВС рассмотрит вопрос. "После Евровидения будет объявлено, вероятно, на заседании 12 июня", - добавил он.
Каким может быть это уведомление, Ф.-Д.Фрайлинг не стал отвечать, пишет издание.
При этом он добавил, что в арсенале санкций есть как штрафы, так и запрет на срок до трех лет.
Так, обе страны теоретически могут быть исключены из соревнований в 2018, 2019 и 2020-ом, отмечает издание.
При этом российское издание RNS со ссылкой на оргкомитет организации сообщил, что санкции - "стандартная практика" в случае, если кто-либо из вещателей нарушает правила трансляции конкурса.
Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая.