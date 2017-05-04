ЗМІ: проти України і РФ можливі санкції через Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Проти України і Росії можливі санкції з боку Європейського мовного союзу через ситуацію з "Євробаченням". Про це з посиланням на голову оргкомітету конкурсу - так звану референтну групу Євробачення від ЄМС Франка-Дітера Фрайлінг повідомляє німецьке видання Heute, передає УНН.
Україна заборонила російській співачці Юлії Самойлової, яка повинна була представляти РФ на конкурсі, в'їзд на українську територію.
"З української точки зору, правова ситуація зрозуміла, але з точки зору ЄМС, це все-таки порушення статуту", - сказав Ф.-Д.Фрайлінг.
Також він розкритикував Росію за поводження зі статутом. "З боку росіян, з іншого боку, є порушення, тому що вони не брали участі в різних обов'язкових зустрічах в Києві", - сказав він.
"Чи будуть санкції проти України і Росії? Так, повинні бути, тому що це частина статуту", - заявив Ф.-Д.Фрайлінг.
З його слів, на наступній зустрічі на наступному тижні, ЄМС розгляне питання. "Після Євробачення буде оголошено, ймовірно, на засіданні 12 червня", - додав він.
Яким може бути оголошення, Ф.-Д.Фрайлінг не став відповідати, пише видання.
При цьому він додав, що в арсеналі санкцій є як штрафи, так і заборона на строк до трьох років.
Так, обидві країни теоретично можуть бути виключені зі змагань в 2018, 2019 і 2020-му, зазначає видання.
При цьому російське видання RNS з посиланням на оргкомітет організації повідомив, що санкції - "стандартна практика" в разі, якщо хто-небудь з мовників порушує правила трансляції конкурсу.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 і 11 травня. Фінал Євробачення-2017 - 13 травня.