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ЗМІ: проти України і РФ можливі санкції через Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Проти України і Росії можливі санкції з боку Європейського мовного союзу через ситуацію з "Євробаченням". Про це з посиланням на голову оргкомітету конкурсу - так звану референтну групу Євробачення від ЄМС Франка-Дітера Фрайлінг повідомляє німецьке видання Heute, передає УНН.

ЗМІ: проти України і РФ можливі санкції через Євробачення

Україна заборонила російській співачці Юлії Самойлової, яка повинна була представляти РФ на конкурсі, в'їзд на українську територію.

"З української точки зору, правова ситуація зрозуміла, але з точки зору ЄМС, це все-таки порушення статуту", - сказав Ф.-Д.Фрайлінг.

Також він розкритикував Росію за поводження зі статутом. "З боку росіян, з іншого боку, є порушення, тому що вони не брали участі в різних обов'язкових зустрічах в Києві", - сказав він.

"Чи будуть санкції проти України і Росії? Так, повинні бути, тому що це частина статуту", - заявив Ф.-Д.Фрайлінг.

З його слів, на наступній зустрічі на наступному тижні, ЄМС розгляне питання. "Після Євробачення буде оголошено, ймовірно, на засіданні 12 червня", - додав він.

Яким може бути оголошення, Ф.-Д.Фрайлінг не став відповідати, пише видання.

При цьому він додав, що в арсеналі санкцій є як штрафи, так і заборона на строк до трьох років.

Так, обидві країни теоретично можуть бути виключені зі змагань в 2018, 2019 і 2020-му, зазначає видання.

При цьому російське видання RNS з посиланням на оргкомітет організації повідомив, що санкції - "стандартна практика" в разі, якщо хто-небудь з мовників порушує правила трансляції конкурсу.

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 і 11 травня. Фінал Євробачення-2017 - 13 травня.

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