СМИ сообщили, какие страны более всего пострадают от атаки на саудовские нефтяные заводы

В чисто количественном отношении у большинства из них тоже достаточно запасов, чтобы компенсировать временные задержки. Однако, как отмечает немецкое издание, экономические диспропорции могут возникнуть из-за того, что для некоторых видов производства нужна именно саудовская нефть или ее аналоги; доставить их в короткие сроки невозможно. Повышение цен на нефтехимическую продукцию, произведенную на саудовском сырье, уже сейчас заметно выше, чем на саму нефть.

Американский банк Goldman Sachs исходит из того, что цена на нефть превысит 75 долларов за баррель в том случае, если производство не удастся восстановить в течение шести недель, и останется на уровне максимум 65 долларов, если это будет сделано за неделю-две. В свою очередь, Der Spiegel полагает, что наиболее реалистичный прогноз располагается посредине.

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Нападения пришлись на момент, когда мировая экономика переживает не лучший момент. Во многом это связано с торговой войной США против Китая. В результате особого спроса на энергоресурсы нет, как и оснований ждать резкого повышения цен на них. Однако в среднесрочной перспективе это означает только то, что нет также и потенциала для быстрого восстановления мировой экономики: нефть особо не нужна даже по относительно низкой цене.

Как писал ранее УНН, атака на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, состоявшейся в субботу, как отмечает CNN, вызвала больше всего одномоментное падение добычи нефти в истории — на 5,7 миллиона баррелей в день; это 5% общемирового производства.