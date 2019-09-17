ЗМІ повідомили, які країни найбільше всього постраждають від атаки на саудівські нафтові заводи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Від нафти з Саудівської Аравії найбільше залежать азіатські економіки, пише Der Spiegel. Близько чотирьох мільйонів барелів на день купували у неї Японія, Індія, Китай, Південна Корея і Тайвань, передає УНН з посиланням на матеріал німецького видання.
У чисто кількісному відношенні у більшості з них теж достатньо запасів, щоб компенсувати тимчасові затримки. Однак, як зазначає німецьке видання, економічні диспропорції можуть виникнути через те, що для деяких видів виробництва потрібна саме саудівська нафта або її аналоги; доставити їх в короткі терміни неможливо. Підвищення цін на нафтохімічну продукцію, вироблену на саудівському сировину, вже зараз помітно вище, ніж на саму нафту.
Американський банк Goldman Sachs виходить з того, що ціна на нафту перевищить 75 доларів за барель в тому випадку, якщо виробництво не вдасться відновити протягом шести тижнів, і залишиться на рівні максимум 65 доларів, якщо це буде зроблено за тиждень-два. У свою чергу, Der Spiegel вважає, що найбільш реалістичний прогноз розташовується посередині.
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Напади припали на момент, коли світова економіка переживає не найкращий момент. Багато в чому це пов’язано з торгівельною війною США проти Китаю. В результаті особливого попиту на енергоресурси немає, як і підстав чекати різкого підвищення цін на них. Однак в середньостроковій перспективі це означає тільки те, що немає також і потенціалу для швидкого відновлення світової економіки: нафта особливо не потрібна навіть за відносно низькою ціною.
Як писав раніше УНН, атака на нафтову промисловість Саудівської Аравії, що відбулася в суботу, як зазначає CNN, викликала найбільше одномоментне падіння видобутку нафти в історії — на 5,7 мільйона барелів на день; це 5% загальносвітового виробництва.