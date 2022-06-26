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СМИ пишут об ударе по вышке «Черноморнефтегаза»

СМИ пишут об ударе по вышке «Черноморнефтегаза»

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Telegram-канал BAZA сообщает, не ссылаясь на источники, о том что в воскресенье в Черном море была якобы обстреляна вышка «Черноморнефтегаза», пишет УНН.

Детали

Так, по неподтвержденным данным канала, в ночь на воскресенье по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида» был нанесен удар. Снаряд якобы угодил в вертолётную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.

О том, кто нанес предполагаемый удар, не сообщается.

Напомним

20 июня появилась неофициальная информация о подрыве украинскими военными буровых платформ «Черноморнефтегаза» - так называемых «вышек Бойко».

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россия размещала там свои станции радиоэлектронной борьбы.

Следует добавить, что по состоянию на 24 июня пожар на вышках продолжался.

Добавим

В 2011−2012 годах Черноморнефтегаз купил две буровые установки пятого поколения, уплатив сумму, вдвое превышающую их реальную стоимость. Соглашением занимался тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко. После оккупации Крыма россия присвоила вышки.

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