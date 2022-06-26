ЗМІ пишуть про удар по вишці «Чорноморнафтогазу»

Деталі

Так, за непідтвердженими даними каналу, в ніч на неділю по самопідйомній плавучій буровій установці (СПБУ) «Таврида» було завдано удару. Снаряд нібито потрапив у гелікоптерний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п'ять метрів. Постраждалих від обстрілу немає.

Про те, хто завдав ймовірного удару, не повідомляється.

Нагадаємо

20 червня з'явилася неофіційна інформація про підрив українськими військовими бурових платформ «Чорноморнафтогазу» - так званих «вишок Бойка».

Пізніше міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що росія розміщувала там свої станції радіоелектронної боротьби.

Слід додати, що станом на 24 червня пожежа на вежах тривала.

Додамо

У 2011−2012 роках Чорноморнафтогаз купив дві бурові установки п'ятого покоління, сплативши суму, що вдвічі перевищує їхню реальну вартість. Угодою займався тодішній голова Міненерго Юрій Бойко. Після окупації Криму росія привласнила вежі.