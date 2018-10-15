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СМИ: Папа Римский Франциск хотел бы посетить КНДР следующей весной

СМИ: Папа Римский Франциск хотел бы посетить КНДР следующей весной

Киев  •  УНН

 • 6937 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Папа Римский Франциск может посетить КНДР весной 2019 года. Об этом сообщил в понедельник агентству Yonhap News председатель правящей южнокорейской Демократической партии “Тобуро” Ли Хве Чхан, передает УНН.

“Ли Хве Чхан заявил, что, по его сведениям, Папа Римский хотел бы посетить Северную Корею следующей весной”, — отмечает агентство.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с 13 по 21 октября совершает поездку по странам Европы, в ходе которой посетит Францию, Италию, Ватикан, Бельгию и Данию. Ранее его администрация объявила, что во время визита в Ватикан он передаст понтифику приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына посетить его страну.

Папа Франциск неоднократно молился публично за мир между двумя Кореями. В 2014 году понтифик участвовал в Южной Корее в Днях азиатской молодежи.

Напоминаем, запасы полезных ископаемых, которыми располагает КНДР, оцениваются в 3,3 трлн долларов США. Об этом говорится в докладе южнокорейской государственной корпорации минеральных ресурсов (KRC).

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