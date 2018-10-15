ЗМІ: Папа Римський Франциск хотів би відвідати КНДР наступної весни

“Лі Хве Чхан заявив, що, за його відомостями, Папа Римський хотів би відвідати Північну Корею наступної весни”, — зазначає агентство.

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін з 13 по 21 жовтня здійснює поїздку країнами Європи, в ході якої відвідає Францію, Італію, Ватикан, Бельгію і Данію. Раніше його адміністрація оголосила, що під час візиту до Ватикану він передасть понтифіку запрошення від лідера КНДР Кім Чен Ина відвідати його країну.

Папа Франциск неодноразово молився публічно за мир між двома Кореями. У 2014 році понтифік брав участь в Південній Кореї в Днях азіатської молоді.

Нагадуємо, запаси корисних копалин, якими володіє КНДР, оцінюються в 3,3 трлн доларів США. Про це йдеться в доповіді південнокорейської державної Корпорації мінеральних ресурсів (KRC).