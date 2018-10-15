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ЗМІ: Папа Римський Франциск хотів би відвідати КНДР наступної весни

ЗМІ: Папа Римський Франциск хотів би відвідати КНДР наступної весни

Київ • УНН

 • 6938 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Папа Римський Франциск може відвідати КНДР весною 2019 року. Про це повідомив у понеділок агентству Yonhap News голова правлячої південнокорейської Демократичної партії “Тобуро” Лі Хве Чхан, передає УНН.

“Лі Хве Чхан заявив, що, за його відомостями, Папа Римський хотів би відвідати Північну Корею наступної весни”, — зазначає агентство.

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін з 13 по 21 жовтня здійснює поїздку країнами Європи, в ході якої відвідає Францію, Італію, Ватикан, Бельгію і Данію. Раніше його адміністрація оголосила, що під час візиту до Ватикану він передасть понтифіку запрошення від лідера КНДР Кім Чен Ина відвідати його країну.

Папа Франциск неодноразово молився публічно за мир між двома Кореями. У 2014 році понтифік брав участь в Південній Кореї в Днях азіатської молоді.

Нагадуємо, запаси корисних копалин, якими володіє КНДР, оцінюються в 3,3 трлн доларів США. Про це йдеться в доповіді південнокорейської державної Корпорації мінеральних ресурсів (KRC).

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