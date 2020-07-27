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СМИ: компания Facebook подала в суд на ЕС из-за "вторжение в частную жизнь сотрудников"

СМИ: компания Facebook подала в суд на ЕС из-за "вторжение в частную жизнь сотрудников"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Американская компания Facebook подала в Европейский суд общей юрисдикции иск против Европейского союза о посягательстве на данные о личной жизни сотрудников компании. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с делом, передает УНН.

В Facebook считают, что регуляторы ЕС в ходе двух продолжающихся антимонопольных расследований запрашивали у компании информацию, предоставление которой могло нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников. Как сообщили источники газеты, ЕС запросил у компании все документы, содержащие ряд ключевых слов и фраз, таких как “большой вопрос”, “бесплатно”, “не подходит для нас” и “отключение”. В Facebook сочли, что запрос требует предоставления слишком широкого массива информации, часть из которой относится исключительно к личным данным сотрудников, включая медицинские и финансовые документы.

По данным газеты, слушание может состояться уже в сентябре.

Регулятор ЕС расследует использование Facebook агрессивных маркетинговых стратегий с целью получения преимущества на рекламном рынке.

Напомним, американский регулятор планирует снова вызвать Цукерберга для дачи показаний.

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