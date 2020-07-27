ЗМІ: компанія Facebook подала до суду на ЄС за "вторгнення у приватне життя співробітників"

У Facebook вважають, що регулятори ЄС в ході двох триваючих антимонопольних розслідувань запитували у компанії інформацію, надання якої могло порушити конфіденційність особистих даних співробітників. Як повідомили джерела газети, ЄС почав просити в компанії всі документи, що містять ряд ключових слів і фраз, таких як “велике питання”, “безкоштовно”, “не підходить для нас” і “відключення”. У Facebook визнали, що запит вимагає надання занадто широкого масиву інформації, частина з якої відноситься виключно до особистих даних співробітників, включаючи медичні та фінансові документи.

За даними газети, слухання може відбутися вже у вересні.

Регулятор ЄС розслідує використання Facebook агресивних маркетингових стратегій з метою отримання переваги на рекламному ринку.

Нагадаємо, американський регулятор планує знову викликати Цукерберга для надання свідчень.