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ЗМІ: компанія Facebook подала до суду на ЄС за "вторгнення у приватне життя співробітників"

ЗМІ: компанія Facebook подала до суду на ЄС за "вторгнення у приватне життя співробітників"

Київ • УНН

 • 13151 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Американська компанія Facebook подала до Європейського суду загальної юрисдикції позов проти Європейського союзу про посягання на відомості про особисте життя співробітників компанії. Про це повідомила в понеділок газета Financial Times з посиланням на джерела, знайомі зі справою, передає УНН.

У Facebook вважають, що регулятори ЄС в ході двох триваючих антимонопольних розслідувань запитували у компанії інформацію, надання якої могло порушити конфіденційність особистих даних співробітників. Як повідомили джерела газети, ЄС почав просити в компанії всі документи, що містять ряд ключових слів і фраз, таких як “велике питання”, “безкоштовно”, “не підходить для нас” і “відключення”. У Facebook визнали, що запит вимагає надання занадто широкого масиву інформації, частина з якої відноситься виключно до особистих даних співробітників, включаючи медичні та фінансові документи.

За даними газети, слухання може відбутися вже у вересні.

Регулятор ЄС розслідує використання Facebook агресивних маркетингових стратегій з метою отримання переваги на рекламному ринку.

Нагадаємо, американський регулятор планує знову викликати Цукерберга для надання свідчень.

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