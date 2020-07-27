ЗМІ: компанія Facebook подала до суду на ЄС за "вторгнення у приватне життя співробітників"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Американська компанія Facebook подала до Європейського суду загальної юрисдикції позов проти Європейського союзу про посягання на відомості про особисте життя співробітників компанії. Про це повідомила в понеділок газета Financial Times з посиланням на джерела, знайомі зі справою, передає УНН.
У Facebook вважають, що регулятори ЄС в ході двох триваючих антимонопольних розслідувань запитували у компанії інформацію, надання якої могло порушити конфіденційність особистих даних співробітників. Як повідомили джерела газети, ЄС почав просити в компанії всі документи, що містять ряд ключових слів і фраз, таких як “велике питання”, “безкоштовно”, “не підходить для нас” і “відключення”. У Facebook визнали, що запит вимагає надання занадто широкого масиву інформації, частина з якої відноситься виключно до особистих даних співробітників, включаючи медичні та фінансові документи.
За даними газети, слухання може відбутися вже у вересні.
Регулятор ЄС розслідує використання Facebook агресивних маркетингових стратегій з метою отримання переваги на рекламному ринку.
Нагадаємо, американський регулятор планує знову викликати Цукерберга для надання свідчень.