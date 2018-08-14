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СМИ: канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Канадская фирма PGW Defence Technologies будет поставлять Украине снайперские винтовки. Об этом сообщила газета Ottawa Citizen, передает УНН.

СМИ: канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки

Издание ссылается на владельца фирмы, зарегистрированной в канадском Виннипеге (провинция Манитоба), Росса Спаграда, который заявил об этом одному украинскому телеканалу. По его словам, стоимость контракта составит 770 млн долларов и предусматривает поставки минобороны Украины снайперских винтовок LRT-3.

В МИД Канады отказались дать газете какую-либо информацию относительно этой сделки, заявив, что должны “защищать коммерческие интересы фирмы”. Однако в офисе члена оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны Джеймса Безана отметили, что МИД Канады одобрил эту сделку на прошлой неделе, уточняет Ottawa Citizen. В мае текущего года Безан от имени Консервативной партии призвал правящую Либеральную партию начать поставлять летальное вооружение Украине.

Осенью 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Петром Порошенко не исключил поставок Киеву летального оружия. С 2015 года в рамках операции Unifier в Украине постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии.

Как сообщал УНН, посол Украины рассказал о пакете помощи от Канады на 50 млн долларов.

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